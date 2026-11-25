Ale obrzydliwe, patologiczne szambo.

Tak będzie wyglądał cały kraj, jeśli konfedepis wygra wybory.

Żeby na nich głosować, to chyba serio trzeba być zdrajcą, bo nie wyobrażam sobie, że da się być aż tak głupim żeby popierać coś takiego w dobrej wierze.