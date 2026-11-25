Merytoryczna (xd) odp. Republiki na zarzut że kasa że zbiórek idzie na Maltę
Rachoń znowu z odklejką. Szczegóły w poniższym komentarzuJAn2
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Rachoń znowu z odklejką. Szczegóły w poniższym komentarzuJAn2
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Tak będzie wyglądał cały kraj, jeśli konfedepis wygra wybory.
Żeby na nich głosować, to chyba serio trzeba być zdrajcą, bo nie wyobrażam sobie, że da się być aż tak głupim żeby popierać coś takiego w dobrej wierze.
Spółki na Malcie i powiązania biznesowe
• Struktura i właściciele: W 2025 roku na Malcie zarejestrowano podmioty Republika Broadcasting, w których udziały objęli m.in. Tomasz Sakiewicz, Jarosław Olechowski oraz Jan Rachoń. Celem mogło być zabezpieczenie infrastruktury nadawczej lub optymalizacja podatkowa (efektywny
To niska cena za to, że w szkole nie uczą LGBT, powstrzymanie zielonego ładu i rachunki za prąd niższe o 33%
@TenXen47: Po stronie pisowskiej są też frakcje. Afera "maltańska" może być rozgrywką o odsuniecie grubasa od TVR przed nadchodzącymi wyborami. Grubas ma na koncie dużo kompromitacji, a przy tym próbuje być zbyt samodzielny wobec ważnych polityków obozu pisowskiego.
Ci pseudo reporterzy są obrzydliwi