Portal OnlyFans i tajemniczy Ukrainiec dorzucili się do Centrum Muzyki w Krakowie
Kraków przyjął 10 mln zł od młodego Ukraińca, który twierdził, że to jego premia z pracy. Pieniądze na budowę Centrum Muzyki wpłynęły jednak z konta firmy, którą nadzór finansowy podejrzewał o pranie brudnych pieniędzy, pochodzących z oferowania w internecie treści erotycznych.Franker
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Komentarze (19)
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Napalone dziewczyny z okolicy beda uwodzic krakowskich biznesmenow i politykow dla kompromitujacych nagrań
Ale wolał przekazać na jakieś centrum... Dlaczego tak? 🤔 Zapewne się domyślacie... 😆
Komentarz usunięty przez autora
@MichuXXX69: O tutej:
@MichuXXX69: Jak cie to nie obchodzi to jaka to jest różnica ? Przecież cie to nie obchodzi to i tak byś nie przeczytał.