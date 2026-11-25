Kierując się samym tytułem oraz wstępnym opisem, bo artykuł jest za Paywall'em, nie do końca rozumiem jego logikę. Kasa nie śmierdzi. Wpłacił, to dobrze. Nie wiem za co, po co i skąd to wziął - nie obchodzi mnie to. Bilans jest dodatni dla nas. Gdzie jest problem ?