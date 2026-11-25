Aktorka związana z GTA 6 deklarowała, że nienawidzi heteroseksualnych mężczyzn
Aktorka użyczająca głosu jednej z postaci w GTA 6 w nagraniach opublikowanych w internecie otwarcie mówiła, że nienawidzi heteroseksualnych mężczyzn, nie obchodzi jej ich zdanie, gardzi mężczyznami uprawiającymi sport i chciałaby, aby epidemia męskiej samotności była prawdziwa.lurkujacy_jose
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Komentarze (62)
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Chyba najwiekszy problem ma z białymi mężczyznami, czyli to już w zasadzie jednostka chorobowa, gdzie poglądy lewacki wchodzą w stadium realnej choroby, rzutującej na życie.
@CapsLock3: Tak samo jak i Ty
@MargarynaPalma: ja np. potrafię zbudowac dom, zrobić obiad, posadzić warzywa, ba nawet bym jakies Świerże zabil i zjadł jakby była taka potrzeba i takich facetów jest wiekdzosc.
Obecnie wahamy się nad prawem do postowania.
Ja np wymieniam się z jednym wykopkiem teraz niszowymi albumami muzycznymi, ale z wykopu każdy wyciąga co sam tam włoży, a patrząc na jakość treści - nie dziwi mnie tak surowa opinia o własnym życiu w tym wypadku ( ͡~ ͜ʖ ͡