Bezrobocie w Polsce rośnie. Coraz więcej osób bez prawa do zasiłku
Stopa bezrobocia wyniosła w październiku 5,8 proc. wynika z danych zamieszczonych przez GUS w biuletynie statystycznym. To podobnie jak miesiąc wcześniej, ale o 0,2 pkt proc. wyżej niż rok temu w analogicznym miesiącu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (36)
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@krytyk1205: dla twojego łba każdy kto skrytykuje KO, Ukrainę lub Unie Europejską będzie miał coś wspólnego z Rosją. Takich jak ty powinno się wykluczać z demokracji dla dobra ogółu społeczeństwa.
Comz tego że zamykają się magazyny i produkcja jak tam nie pracują Polacy?? To chyba logiczne że wolą przenieść zakład i płacić pracownikom tylko pensję a nie dodatkowo zakwaterowanie, dojazd, warunki socjalne. Pracę stracą tylko debile z biura które do tego doprowadziły ale o tym pisałem już 3 lata temu. To logiczne i każdy to widział. Nawet hindusi narzekają na minimalną i żaden
No tych które znikną, ba taśmie to może faktycznie odjęty z importu robią ale oprócz nich przy każdej fabryce jest masa roboty doookola. Kierowcy przywożą / rozwożą towar, jakiś elektryk, hydraulik, ktoś tych ludzi do roboty dostarcza (może naiwnie zakładam że nie mieszkają w kontenerze pod fabryką) jacyś inżynierowie utrzymania ruchu też są potrzebni. Nawet lokalna piekarnia co bułki dowozi co rano odnotuje spadek obrotów.
Dla Polski nie ma żadnych szans ani przyszłości, już teraz jest 8.4mln emerytów! ( https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trzynasta-emeryture-otrzymalo-juz-ponad-8-4-mln-Polakow-8097749.html ) za chwile ogólna liczebność polaków będzie 30mln a 15mln to emeryci. Chcecie na te nic nie potrafiącą dobrego, bandę pokomunistyczną w większości całe życie postawa "czy sie stoi czy sie leży to sie należy" - płacić?