Pychopaci często wdzieciństwie maltretują zwierzęta i czerpią z tego radość.

Ktoś tu zasugerował że to jest efekt bycia gnębionym w szkole - nie. To zdecydowanie on jest tym który jest kompletnym p-----m nie do zniesienia.

Osoby gnębione często są tymi które boją się stawiać własne granice, bo są zaszczute, a takimi osobami są ci którzy są w porządku. Ktoś kiedyś nabazgrał durny komiks w którym szef znęca się nad chłopem, chłop nad Pokaż całość