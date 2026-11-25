15 latek znęcał się nad kotem
Na nagraniu, które zostało opublikowane w internecie, widać młodego mężczyznę znęcającego się nad kotem w mieszkaniu. Zwierzę jest uderzane ręką, rzucane, a także gryzione.opijanie
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Na nagraniu, które zostało opublikowane w internecie, widać młodego mężczyznę znęcającego się nad kotem w mieszkaniu. Zwierzę jest uderzane ręką, rzucane, a także gryzione.opijanie
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Komentarze (40)
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@ZostaneMistrzem: za słabo jak widać
17-letnia Julka dymana przez Chada zgłaszająca to policję, że jednak zmieniła zdanie
I to jest fakt haha. Feminiazistki się będą burzyć jak coś im nie pasuje w artykule i zgłaszać, a co my chlopy możemy
No to już wiadomo po kim ta patologia u gnoja.
Ktoś tu zasugerował że to jest efekt bycia gnębionym w szkole - nie. To zdecydowanie on jest tym który jest kompletnym p-----m nie do zniesienia.
Osoby gnębione często są tymi które boją się stawiać własne granice, bo są zaszczute, a takimi osobami są ci którzy są w porządku. Ktoś kiedyś nabazgrał durny komiks w którym szef znęca się nad chłopem, chłop nad
Szkoda kotka, więc mam tylko pytanie, czy z kotem jest wszystko dobrze?