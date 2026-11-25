Paradoksalnie będą mieć mniejszą emeryturę.Po pierwsze są na kontraktach, więc nie płacą od tego pełnego ZUS.Nawet gdyby płacili uczciwie wszystkie składki, to nie należą do kasty wybranych i podpadają pod warunki ogólne.Maksymalna składka ZUS odprowadza się od 30-krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia, które np. w 2026 roku wynosi 30 x 9420 = 282 600 pln.Po przekroczeniu tego progu zarobku, przestajesz odprowadzać składki na ZUS.