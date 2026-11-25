Emerytury górnicze sięgają nawet 20 tys. zł. Śląsk liderem wysokości świadczeń
Przeciętne emerytury górnicze na Śląsku mieszczą się w przedziale od 7 tys. do 7,7 tys. zł brutto miesięcznie. Świadczenia emerytalne najlepiej zarabiających byłych pracowników kopalń sięgają nawet 20 tys. zł. Średnia emerytura w Polsce to 4330,67 zł, a na Śląsku 5027,08 zł (kwoty brutto).Skarbiec_Biz
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Komentarze (46)
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Paradoksalnie będą mieć mniejszą emeryturę.
Po pierwsze są na kontraktach, więc nie płacą od tego pełnego ZUS.
Nawet gdyby płacili uczciwie wszystkie składki, to nie należą do kasty wybranych i podpadają pod warunki ogólne.
Maksymalna składka ZUS odprowadza się od 30-krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia, które np. w 2026 roku wynosi 30 x 9420 = 282 600 pln.
Po przekroczeniu tego progu zarobku, przestajesz odprowadzać składki na ZUS.
@PrezesBoss: Nie miesięcznie, rocznie. Dotyczy tylko składki emerytalnej i rentowej. Chorobowe nieobowiązkowe (np. na działalności, ale nie na etacie) też ma swój limit (ale tu już miesięczne).
Dalej będziesz płacił wypadkowe, FP, zdrowotne.
@kuubek1992: Już mnie tym nawet nie wkurzaj. Krety dostają kasę dosłownie za siedzenie w domu, a reszta społeczeństwa na nich musi z---------ć.