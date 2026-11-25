Przełomowa decyzja PIP uderza w branżę IT. Kontrakt B2B uznany za etat
Państwowa Inspekcja Pracy wydała indywidualną interpretację, która może wywrócić dotychczasowy model współpracy w sektortest-test696
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Państwowa Inspekcja Pracy wydała indywidualną interpretację, która może wywrócić dotychczasowy model współpracy w sektortest-test696
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (88)
najlepsze
Tutaj rozbiło się o płatne oncalle. One zawsze były kontrowersyjne i nie rozumiem o co jest teraz zesranie.
A to to jest odklejka jakiegoś starego dziada i nawet tego nie komentuję. Nie utrzyma się to przed sądem.
Klient
Wydali "europejski nakaz aresztowania w celu doprowadzenia programisty do klawiatury"?
A czego się spodziewałeś?