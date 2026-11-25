Zarabiają lepiej, ale kosztem życia prywatnego, rodzinnego, zdrowotnego. Szpitale tną etaty na całego i zatrudniają konieczne minimum wymagane przez NFZ. Skutek jest taki, że tyrasz za trzech, na kontraktach 240-280 godzin.



Pielęgniarki na etacie mają lepszą pensję, ale wcale mniej kolorowe życie. Ogranicza się liczbę opiekunów medycznych i na takiej geriatrii normalnie idziesz w pampry z jedną opiekunką medyczną (a do "zrobienia" np. 30 z 35 pacjentów). Dźwigasz, podnosisz, przekładasz, wycierasz, zmieniasz Pokaż całość