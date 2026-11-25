Polskie pielęgniarki zarabiają znacznie lepiej niż na Zachodzie Europy
Ochrona zdrowia i pieniądze, te słowa w Polsce często występują w jednym zdaniu. Wszystko za sprawą wydarzeń, jak protesty i skandale, o których opinia publiczna dowiedziała się w ostatnich miesiącach. Tym razem chodzi jednak o coś zupełnie innego. Nasz kraj, a raczej polski personel medyczny, a dokFXMAG
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Komentarze (41)
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@jestem-jakijestem69: Niech zarabiają godnie tylko żeby to nie doszło znowu do miliona jak z lekarzami
Czy z tą patologią ktoś w końcu coś zrobi?
Kto następny? Salowe?
@mr-dawid nagonka? Wystarczy zawiesić te ich coroczne waloryzacje i nich rynek zadecyduje...
To z podatków idzie...nie stać nas na płacenie takich pieniędzy na pielęgniarki i lekarzy.
Pielęgniarki na etacie mają lepszą pensję, ale wcale mniej kolorowe życie. Ogranicza się liczbę opiekunów medycznych i na takiej geriatrii normalnie idziesz w pampry z jedną opiekunką medyczną (a do "zrobienia" np. 30 z 35 pacjentów). Dźwigasz, podnosisz, przekładasz, wycierasz, zmieniasz
Przecież są salowe i noszowi, szpital nie ogranicza się do pielęgniarek.
Ja pracuję w systemie 24h głównie i coraz gorzej mój organizm radzi sobie z takim systemem. To serio dużo zdrowia kosztuje i nie wiem jak długo jeszcze dam radę. Widzę zniszczone kręgosłupy
pielegniarki niezle zarabiaja ale bez przesady. siedzisz po 12 godzin i obracasz żuli w stanie rozkładu i jescze w morde dostaniesz od neizadowolonego pacjenta z decyzji lekarza ktory na oddzial wpada i wypada :)