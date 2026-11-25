Bezrobocie w Polsce wzrosło o 18 proc. w 2 lata. Mroczne prognozy na zimę
W październiku 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 905,3 tys. bezrobotnych, o 4,4 proc. więcej niż przed rokiem i o 18 proc. w perspektywie dwóch lat. Według prognozy Banku Pocztowego stopa bezrobocia może wzrosnąć z 5,8 do 5,9 proc. już na koniec grudnia.Skarbiec_Biz
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Komentarze (31)
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@OsobliwyPunkt: W Polsce wygrywa populizm.
Zabierajcie puszki kaucyjne barany i w zębach przynieście niemieckiemu panu.
By żyło się lepiej. Swoim.
https://wykop.pl/link/8053013/219-politykow-koalicji-w-spolkach-dziennikarze-dotarli-do-listy
219 polityków koalicji w spółkach. Dziennikarze dotarli do listy