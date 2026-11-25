W październiku 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 905,3 tys. bezrobotnych, o 4,4 proc. więcej niż przed rokiem i o 18 proc. w perspektywie dwóch lat. Według prognozy Banku Pocztowego stopa bezrobocia może wzrosnąć z 5,8 do 5,9 proc. już na koniec grudnia.