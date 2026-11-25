Jak jesteś zdrowy ale nie masz hajsu żeby oddać te pieniądze to nikt nie narzeka, że bank ci nie da kredytu. Ale jak jesteś chory na raka, albo cudownie ozdrowiałeś (co by w sumie znaczyło, że jest ogromna szansa dostać nawrotu i nie zdążyć spłacić kredytu) to jest oburzenie, że bank nie daje kredytu. No jak bank ma dbać o swoje interesy to po raku jest raczej spora szansa, że się tego Pokaż całość