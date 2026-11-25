Rak nie może zamykać drogi do kredytu. W Polsce może!
Pacjenci onkologiczni w Polsce nie mają równego dostępu do usług finansowych. Co więcej, pokonanie raka wcale nie oznacza końca problemów. Dlaczego? Bo banki mogą bez ograniczenia czasowego (!) przetwarzać dane dotyczące choroby nowotworowej klienta. Mówiąc inaczej, taka osoba nie ma prawa do...toptoptop
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Komentarze (20)
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Rozumiem że jedyną możliwością jest dobrowolne przekazanie tej informacji przez osobę, czy mylę się?
No ale wiecie, przecież mamy RODO i p--------o.
Ciągle powtarzam, że RODO było wprowadzone w celu ułatwienia życia korporacjom - nikomu innemu, to mi ludzie mówią że się nie znam.
Żadne prawo które zabiera społeczeństwu jakieś jego prawo czy swobodę nie jest pisane dla społeczeństwa tylko dla grupy wpływów. I sorry, jeśli myślicie inaczej to jesteście naiwni.
@Chuop-z-Pitulic:
Jak to po co? Bierzesz kredyt, balujesz, zdychasz i nie musisz spłacać. Jeżeli gowno miałeś to g---o przekażesz w spadku i gowno bank może się domagać.