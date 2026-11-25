20.000 zł za operację w publicznym szpitalu.
To się K w pale nie mieści. Publiczny szpital. Nasze pieniądze. Nasze składki, Nasze podatki. Ale żeby być zoperowanym w lepszy sposób to trzeba zapłacić 20 koła. Bo Panu doktorowi i jego kolegom nie starczy na nowego suva w tym roku.ivan777
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Komentarze (39)
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Zmieniają się ustroje, zmieniają się granicę państw, a podział spoleczny na chłopstwo i "panów" jak obowiązywał tak dalej obowiązuje.
@ly000: mam wrażenie że każdy system ma swój koniec, a my właśnie obserwujemy koniec kapitalizmu
Jak 80% nowych lekarzy. Niestety kiedyś niskie zarobki pchały do tego zawodu ludzi empatycznych i pasjonatów, dziś idą ludzie, którzy widza jakie zarobki to może oferowac i to był JEDYNY czynnik wyboru tego zawodu.
@repoo: Dobrze tak przekupnikowi.
Tutaj refundowana jest operacja, a lekarz dodatkowo chcial zarobic na użyczeniu robota.
Kiedyś można było legalnie dopłacać do lepszych plomb w ramach NFZ. Zasadnicza zmiana nastąpiła 1 stycznia 2005 r.
- 2004 r. – NFZ finansował podstawowe leczenie, a pacjent mógł dopłacić za lepszy materiał, jeżeli gabinet miał odpowiedni zapis w umowie z NFZ.
- 2005 r. – zniesiono możliwość dopłacania. Pacjent musiał wybrać między świadczeniem refundowanym a całkowicie prywatnym.
- 2007 r. – NFZ przygotował projekt przywrócenia możliwości dopłat do lepszych
otwozyć kierunki lekarckie i niech nowi sie uczą
jak taka zgnilizne sie zostawi to predzej czy później znowu wszystko zgnije
wyplewić, spalić
Kto je kupuje? Doktorzyna kupuje je za swoje pieniądze? (╯°□°）╯︵ ┻━┻