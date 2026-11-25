Szpital Południowy ukarany. NFZ potwierdził liczne nieprawidłowości
Kto zapłaci? Szpital, czyli Ty i ja. "Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym i nałożył na placówkę 2,3 mln zł kary."tomasztomasz1234
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Komentarze (19)
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Państwo Donalda Kaczyńskiego.
Tak było w Polszy od zawsze, chujki na górze biorą po kilkanaście-kilkadziesiąt koła za stanowiska dyrektorskie bo "odpowiedzialność" a jak coś s-------ą to płaci podatnik.
Jeszcze jakby chodziło o zwykłe zaniedbanie typu raz się jebnęliśmy i wpisaliśmy żle dyżur, ale tam świadomie odpieprzali manianę o czym pewnie góra doskonale wiedziała i mają to w dupie.
Niedługo p--------e chuje
Szpital zapłaci? A co to jest szpital? Spółka z całościowym udziałem miasta czyli publiczne.
Jedna instytucja publiczna bierze kasę od drugiej i mówi że kara. Jaki w tym sens?
To jakby Cię pobiło dwóch drabów i w ramach kary jeden ma drugiemu p--o postawić.
Ludzie
Swoją drogą - ciekawe czy jak zostawia gdzieś potrtfel i ktoś go weźmie to czy też są tak wyrozumiali dla "znalazcy", który tylko skorzystał z okazji tak jak oni korzystają.
Takie jaja tylko w Polsce ¯\(ツ)/¯
Podatnik został ukarany.
Smutna wiadomość, ale jest to poświęcenie, na które konowały są gotowe. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Świetna kara jak dalej przez wały innych beda cierpieli wszyscy obywatele.
Tylko mendy bez honoru i godności, które same zeruja na innych i innych obciążają swoją niezdolności mogły wprowadzic takie prawo.