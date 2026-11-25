2M, czyli dwa etaty. Przełkną.

Szpital zapłaci? A co to jest szpital? Spółka z całościowym udziałem miasta czyli publiczne.

Jedna instytucja publiczna bierze kasę od drugiej i mówi że kara. Jaki w tym sens?



To jakby Cię pobiło dwóch drabów i w ramach kary jeden ma drugiemu p--o postawić.



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