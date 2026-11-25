Kto widział jak to od środka wygląda ten się w cyrku nie śmieje. Zazwyczaj tego typu akcje mają podłoże polityczne, ktoś popiera nie tych co trzeba albo nie angażuje się w to co władze by chciały. To, że kilka osób więcej straci mienie, umrze w pożarach lub wypadkach komunikacyjnych jest mało istotne.