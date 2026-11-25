Gmina Brzeźnica odcięła strażaków od ogrzewania na zimę
Remiza OSP była podłączona do centralnego razem z budynkiem Urzędu Gminy. Podczas remontu urzędu gminy odcięto strażaków od ogrzewania i od dwóch lat strażacy ogrzewają się farelką. W ramach czynu społecznego ludzie się skrzyknęli i za darmo robią kotłownie a Urząd Gminy dał bon... na 1 tys. zł.tjader
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Komentarze (45)
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U mnie nawet podpalali łąki żeby zaraz jechać je gasić dla $$$. Nie złapali nigdy ale n------i sami się chwalili
Przydałoby się trochę ogarnąć ten b----l, w dobie AI, nie ma już wymówek
Komentarz usunięty przez autora
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochotnicze-straze-pozarne-19189235/art-10
https://strazak.online/artykuly/ustawa-o-ochotniczych-strazach-pozarnych/
Zawsze strażacy mogą zrezygnować i wtedy urzędnicy będą sobie gasić we własnym zakresie ;)
@Lechista1990: Pewnie porządek w papierach robili i im wyszło że grzanie strażaków to niedozwolona pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych, niegospodarność i co tam jeszcze.
kto wie, ten wie