Jeszcze jakby za zarobkami szło podejście do pracy, tak i lekarzy jak i pielęgniarek. Rozumiem że można mieć gorszy dzień, nie mieć humoru, ale mając styczność w szpitalach z personelem w bardzo wielu przypadkach można się spotkać z chamstwem, nawet na oddziałach onkologicznych co moim zdaniem jest szczególnie bulwersujące. Sam się na tym przekonałem w rodzinie, babcia chorowała na szpiczaka mnogiego, przez pewien czas miała bardzo dobrą opiekę, ale z racji tego Pokaż całość