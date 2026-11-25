Polskie pielęgniarki zarabiają 65% powyżej średniej krajowej. Najwięcej w UE
Wynagrodzenia pielęgniarek szpitalnych w Polsce były w 2024 r. o 65 proc. wyższe od przeciętnej pensji w gospodarce. To najwyższa relacja tych dwóch wskaźników w całej UE. W latach 2019-2024 realne zarobki polskich pielęgniarek rosły średnio o 6,6 proc. rocznie, wobec 1,5 proc. w pozostałych krajachSkarbiec_Biz
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Komentarze (97)
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@tomkooo123: Albo się nie przyznały?
I tam powinniśmy wrócić.
Podobnie jak z lekarzami do góra trzech średnich. Podobnie jak w Szwajcarii, gdzie rozlewacz czekolady zarabia 70 tysięcy franko rocznie, a lekarz może z 200 (i to całkiem dobry).
Można? Można.
I to drugie jest ostatnim zawodem, gdzie doszukiwałbym się zbyt wysokich zarobków.
@lewoprawo: Od kilku lat jest zawód opiekuna medycznego i to on w szpitalu przewija pacjentów a nawet może pobierać krew.
Zawód opiekuna wymyślono właśnie po to aby czarną najgorszą robotę wykonywał opiekun bez studiów zamiast pielęgniarki. Nie znasz realiów szpitala, obecna praca pielęgniarki nie jest trudna (pomijam oczywiście pielęgniarki blokowe itp) i już dawno nie wykonują czarnej roboty.
Zakop za brak informacji ile wynosi podstawa przy pracy 40h tygodniowo i ile robią nadgodzin.
od lipca 2026, minimalna pensja pielęgniarki z licencjatem lub średnim kierunkowym to 8 369,35 zł brutto, a z magisterką i specjalizacją 11 485,59 zł brutto.
https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/8-369-zl-bez-studiow-i-specjalizacji-W-sierpniu-wyzsze-wyplaty-dla-pielegniarek-i-opiekunow-medycznych,287129,1.html
Zawód opiekuna wymyślono właśnie po to aby czarną najgorszą robotę wykonywał opiekun bez studiów zamiast pielęgniarki. Nie znasz realiów szpitala, obecna praca pielęgniarki nie jest trudna (pomijam oczywiście pieleganiarki blokowe itp) i już dawno nie wykonują czarnej roboty.
Proponuję na początek tym, którzy doją budżet państwa. Jakos np. w służbach czy oświacie nie ma śmiesznych kontraktów i pracownicy mają jasne siatki plac oraz obowiązek bycia zatrudnionym na UoP lub pokrewne formy.
wykonują jedną z najważniejszych i najpilniejszych społecznie prac