Deepfake narzędziem przemocy wobec kobiet. Kotula odpowiada Prezesowi UODO
"Projektowane regulacje powinny zapewniać skuteczną ochronę osób doznających przemocy odpowiedziała Katarzyna Kotula". Wobec mężczyzn to nie jest narzędzie przemocy, tylko kobiety mają być chronione? A dyskryminacji tej dopuszcza się pełnomocniczka rządu ds. równości.Gandalf_bialy
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Komentarze (30)
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- czuję się że używa się wobec mnie przemocy
- ktoś pani coś zrobił konkretnego?
- noo nic takiego namacalnego, ale jego poglądy ranią moje uczucia. Niech prokuratura go wsadzi do więzienia i zmusi do odszkodowania.
Jak śmiesz ty mizoginie. Kobiety są opresyjnie marginalizowane reeee
Nie, bo naraz by się okazało że jest wiele dziedzin życia w których kobiety mają przywileje. A to jak wiadomo jest niedobra