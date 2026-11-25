Ciągnął psa przywiązanego do skutera. Zwierzę nie przeżyło
Koszmarna śmierć psa na mazurskiej drodze.PIAN--A_A--KTYWNA
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Koszmarna śmierć psa na mazurskiej drodze.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (30)
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@marsjanin2012: A jakby był od tych drugich to co by zrobił z psem?
#bekazprawakow
Komentarz usunięty przez autora
Człowiek potem nad tym pracuje i pokonuje swoje prymitywizmy, głównie przy uzyciu inteligencji oraz siły woli które w okresie dorastania progresywnie rosną.
Nie jest w tym nic złego, tylko ludzie są zaprogramowani by gloryfikować dzieci. Łącząc to z
Komentarz usunięty przez autora