Czekam na lewackie antysamochodowe aktywiszcza żeby nam wytłumaczyły jak to nam poprawi sytuację parkingową, ze przecież mamy za dużo parkingów, że jak ktoś mówi że nei może zaparkować to kłamie, a w ogóle to po co ci samochód jak jest zbiorkom xD

Szkoda że urzędasy tak nie myślą, ani aktywiszcza nie robią protestów żeby urzędy i urzędnicy poznali smak tego do czego zmuszają innych i żeby sami zrezygnowali ze swoich samochodów.

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