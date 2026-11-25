Darmowy parking przy ratuszu zamknięty. Po otwarciu będzie tylko dla ViPów
Dotychczas parking był darmowy i dostępny dla wszystkich. Po instalacji bariery pozostanie darmowy, ale będzie dostępny już jedynie dla urzędników pracujących w ratuszu. Oprócz prezydenta i jego zastępców, zaparkują tam również miejscy radni. Mechanizm będzie pilotowany z ratuszowej portierni.cepheus
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Komentarze (26)
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Polska w pigułce.
Szkoda że urzędasy tak nie myślą, ani aktywiszcza nie robią protestów żeby urzędy i urzędnicy poznali smak tego do czego zmuszają innych i żeby sami zrezygnowali ze swoich samochodów.
No
@NocnyFuriat: Ja nie jestem przeciw samochodom - uważam je za świetne narzędzie i nie zniknie bo się jełopom coś odwidziało.
Ale w sumie to nie widzę sensu by dojeżdżać do
Przypomniał mi się artykuł o warszawskich urzędnikach. Ludziom na siłę wciskają buspasy i jazdę rowerem. Ale dla nich to zbyt niebezpieczne, więc kupili sobie nowe samochody służbowe. https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-urzednicze-samozaoranie-w-warszawie-zamiast-rowerow-kupia-no,nId,6771188
W centrum nie ma ani jednej ścieżki rowerowej.
„Kolejny element wyprowadzania ruchu samochodowego z centrum” – oczywiście pod warunkiem, że nie jest się prezydentem, radnym lub urzędnikiem. Mieszkańcom ogranicza się możliwość parkowania, natomiast przedstawiciele władzy zachowują dla siebie darmowy parking, dodatkowo zabezpieczony zaporą. Jeżeli ograniczanie ruchu samochodowego w centrum jest rzeczywiście słusznym kierunkiem, to dlaczego władze miasta nie zaczną od siebie i nie dadzą mieszkańcom dobrego przykładu? Trudno
Czyli tak wyprowadzą ruch samochodowy z centrum, że samochody nadal będą tam jeździć, ale żeby bezradnym miło się dojeżdzało na sesje rady miasta, bo wcześniej mieli problem z planowaniem czasu dojazdu i parkowaniem, to będą generować ruch w centrum xD Ciekawe czy pas drogowy publiczny, czy działka ratusza.
@Incognixo:
no bardzo ciekawe... tak ciekawe, ze nawet nie ogladnales zdjec.. no tak, przeciez to oczywiste, ze strefe ruchu wyznacza sie na publicznym pasie drogowym xD