Pieniędzy brakuje, najciężej chorzy szukają leczenia po całej Polsce. "Gdzie w t
Pacjentka zakwalifikowana do programu lekowego zamiast rozpocząć terapię, musiała szukać szpitala, który ją przyjmie. NFstarnak
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Pacjentka zakwalifikowana do programu lekowego zamiast rozpocząć terapię, musiała szukać szpitala, który ją przyjmie. NFstarnak
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Komentarze (18)
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@czorny_m: Nie, powinien jej to zapisać lekarz z NFZ, za którego płaci co miesiąc. Ostatecznie powinien wziąć za wizytę maks 50 zł, jeśli jedyną pracą jaką wykonał było klepnięcie standardowych leków na receptę
https://rejestrumow.gov.pl/ , zobaczycie jak wam gały wylecą jak będą nowe umowy w styczniu/lutym na kontraktach XD, radzę śledzić swoje spzitale.
Czy głośno sie o tym nie mówiło.
I co nagle sie zdarzył, że obudziliśmy sie z ręką w nocniku
Do tego teraz wszedł https://rejestrumow.gov.pl/ więc ludzie widzą praktykę lekarską na b2b i świadczenia na kwoty po milion rocznie..
@Kazhan: ten problem był i 20 lat temu, co roku jest płacz że za mało pieniędzy w służbie zdrowia i dajcie więcej
ale wyborcy to lubią, jakikolwiek sprzeciw wobec służby zdrowia zawsze kończył się polityczną śmiercią
P.s Nie jest wcale tak źle skoro nas chwalą zagranicą i to w nowym Jorku.