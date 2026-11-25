Zaraz się zlecą tuskoboty że "Zakop za Krzysia PISowskiego" bo jego wolne media za bardzo masakrują rząd, zamiast zachwalać jak TVPO w likwidacji i TVN (Tusk Vision Network).



Zresztą Warszawa to i tak jest tak zabetonowany k--------k że jakby politycy PO uprawiali swoje hobby publicznie (ruchane psów jak ekipa z kłodzka) to i tak wszyscy wesoło na nich głosowali przegryzając pizzą z jagodna.