Rządowy szpital przegrał w sądzie. 97 proc. pacjentów dostawało się poza kolejką
Pieniądze nie mogą decydować o kolejności leczenia uznał sąd i oddalił skargę szpitala MSWiA. To kolejna odsłona opisywanego na Zero.pl głośnego skandalu w rządowej klinice. Wpłaty na fundację miały otwierać drogę do szybszych operacji na NFZ.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (24)
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Zresztą Warszawa to i tak jest tak zabetonowany k--------k że jakby politycy PO uprawiali swoje hobby publicznie (ruchane psów jak ekipa z kłodzka) to i tak wszyscy wesoło na nich głosowali przegryzając pizzą z jagodna.
Zresztą jak sam zauważyłeś żadna publiczna, to prywatny folwark lekarzy.
Problem się zaczął jak te rzeczy przestały być problemem. Ale wystartowała mi choroba przewlekłą. Wynik niekompetencji i braku odpowiednich diagnoz skończył się na tym że dopiero jak skończyłem studia i miałem kasę
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