Policjant polował na dzieci. Sędziowie od 16 miesięcy wyłączają się ze sprawy
Jeden z chłopców płakał i zmoczył spodnie. Drugiego podkomisarz miał przewrócić, a potem prowadzić zgiętego wpół. Przełożeni go zdegradowali. Proces karny nie rozpoczął się do dziś, bo żaden sędzia nie chciał go prowadzić.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (18)
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Ale jak podnosisz zarzut, że sędziuchy są nieobiektywni w twojej sprawie i bardziej wierzą zwyrolowi będącemu funkcjoariuszem, bo mają z nim częsty kontakt to już zarzut bezpodstawny, tak?!
sędziuchy jak zwykle fikołeczki i pirueciki
Potrzymaj mi p--o.
Chciałbym dożyć czasów kiedy policyjny nowotwór za bandyterkę będzie dostawał dwukrotność albo trzykrotność wyroku który czekałby na normalnego, nieuprawnionego obywatela.
A tak poza tym należy przywrócić karę śmierci dla państwowych trybików jako element wypalania rozgrzanym żelazem korupcji.
Z jednej strony rozumiem, że policjant nie powinien poza służbą wyciągać odznaki. Z drugiej ktokolwiek próbował zwrócić uwagę takiemu "dziecku" na skateparku albo na osiedlu, i spotkał się z wiązką "s--------j chuju niemyty ja tu mogę
policz plusy osob atakujacych ludzi ktorych dotyczy ta sprawa
policz swoje plusy
Nikogo poza 3 osobami (czyli mnie i jeszcze kogos, oraz autora czyli ciebie) nie obchodzi glos rozsadku.
A gdyby to spotkalo ich dzieciaka? Jakby to wtedy wygladalo? To wiele mowi o naszym spoleczenstwie.
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