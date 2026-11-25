Chwila, jak dochodzi do procesu karnego jakiegoś zwyrola będącego funkcjonariuszem to sędziuchy się wyłączają, bo chcą być obiektywni a mają częsty kontakt ze zwyrolem.



Ale jak podnosisz zarzut, że sędziuchy są nieobiektywni w twojej sprawie i bardziej wierzą zwyrolowi będącemu funkcjoariuszem, bo mają z nim częsty kontakt to już zarzut bezpodstawny, tak?!



sędziuchy jak zwykle fikołeczki i pirueciki