Abonamenty to zło. To system dla krwiopijców. W skrócie, mam system sterowania mową Alexa i np. uruchamia mi dźwięk deszczu , gdy chcę iść spać. Po czym okazuje się" Jak chcesz w wyższej jakości to za jedyna 2 Euro miesięcznie." Przy okazji, taki przykład , mam klucz do TuneUp Utilities 2014, wieczny. Po 10 latach( gdy przejeło ich AVG) dostałem informację, że jest nieważny i nie mogę już sobie tego zainstalować. Szukam Pokaż całość