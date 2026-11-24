Koniec abonamentów za podgrzewane fotele? Nowy Jork wprowadza zakaz płatnych ...
Kupujesz samochód, płacisz za jego wyposażenie, a później producent żąda kolejnych pieniędzy za korzystanie z niego. Nowy Jork postanowił ograniczyć ten model biznesowy. Nie wszystkie płatne funkcje znikną jednak z samochodów.autotor
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Komentarze (32)
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Nie posądzam producentów aut o to, że subsydiują sprzedaż, ale no wciąż. Ale na przykład Sony (kiedyś, nie wiem jak dzis) sprzedawało PS po kosztach, bo odzyskiwali w grach (jak chciałeś wydać grę to musiałeś
@Cewalogik montaż i tak składa się z części. Różnica tylko w krokach produkcji. Myślę, że z perspektywy ekologii wyprodukowane zużywa dużo więcej niż sam montaż.
Otwory na brakujące kable to co innego, one faktycznie mogą kosztować dosłownie zero więc wiadomo, że lepiej zawsze je wykonać.
kim oni sa zeby sie wtracac w umowie miedzy klientem a producentem
przeciez nikt tam niczego nie ukrywa wszystko jest w umowie
a teraz czekam na fikoly prawactwa popierajace wtracanie sie i regulacje :D
Przecież zdalne uruchomienie silnika generuje regularne koszty po stronie producenta.
Dałoby się to też zrobić, np. wysyłając SMS na numer telefonu karty sim w aucie, po bluetooth, by chociaż odpalić auto niedaleko, ale co zrobisz, jak producent tego tak nie zaimplementował? Serwer musi