Starlink w każdej Tesli. Samochody marki otrzymają internet satelitarny
Koniec z utratą zasięgu internetu podczas podróży? Elon Musk ma pomysł na wykorzystanie Starlinka w samochodach Tesli. Co ciekawe, dostęp do sieci dla pasażerów nie jest głównym celem tego projektu.autotor
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Komentarze (56)
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Elon jak zawsze w formie.
Dostaniesz samochód o gorszej specyfikacji za to ze śledzeniem w zestawie.
@projektant_doktorant: niestety zamiast teslę można tu wpisać cokolwiek, każdy telefon, TV i nowoczesny samochód (szczególnie od Puchatka)
https://tvn24.pl/swiat/chinskie-samochody-szpieguja-pierwszy-raport-o-zagrozeniach-inteligentnych-pojazdow-st8802970
@zosiaa: sam ten silnik wystarczy, żeby zaliczyć niezły opad szczęki, jak się zobaczy na monitorze otoczenie tesli, w podglądzie ze wszystkich stron w czasie rzeczywistym, w wizualnej oprawie rodem z najnowszej GTA...