Jak do tego dojdzie silnik FSD v15 i wymiana informacji o ruchu z każdą inna Teslą to będzie coś na wzór airtagów. Tesla będzie mieć gigantyczną bazę real time o ruchu drogowym a jak do tego dodać autonomiczną jazdę to już w ogóle ten system będzie lata przed innymi. Na takiej autostradzie zakorkowanej każdy samochód by mógł wiedzieć że 5 km za nim jedzie karetka i trzeba już robić korytarz życia, itp, Pokaż całość