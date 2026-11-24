Jakby ktoś pytał dlaczego dzwonią z Niemiec, to już odpowiadam. W Niemczech, tak jak w Polsce karty SIM należy rejestrować na dowód, ale oszuści nie używają prawdziwych kart SIM. Dzwonią przez VoIP podszywając się pod numer (spoofing) często niczego nieświadomej osoby.

Nie mogą użyć polskich numerów, bo od 09/2024 polscy operatorzy mają obowiązek blokować takie fałszywe połączenia z zagranicy - widzą od razu, że polski numer jest zalogowany w kraju albo w Pokaż całość