Dzwoni numer +49 i oferuje pracę? Policja ostrzega przed falą oszustw
W listopadzie 2026 r. Polacy masowo odbierają telefony z numerów +49 z ofertą pracy. Wyjaśniamy schemat oszustwa.Elo665656
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W listopadzie 2026 r. Polacy masowo odbierają telefony z numerów +49 z ofertą pracy. Wyjaśniamy schemat oszustwa.Elo665656
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Komentarze (43)
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pare lat temu najwiecej mialem jak szukalem pracy, wystarczylo podac dane w kilku miejsach i juz codzienne ataki naciagaczy xD ostatnio dla odmiany po tym jak zlozylem zamowienie w Nike xD
Nie mogą użyć polskich numerów, bo od 09/2024 polscy operatorzy mają obowiązek blokować takie fałszywe połączenia z zagranicy - widzą od razu, że polski numer jest zalogowany w kraju albo w
@eeree8: jak potrzebowałem niemieckiego numeru to poszedłem do pierwszego lepszego sklepu w tureckiej dzielnicy i Pan miał kilkadziesiąt już zarejestrowanych kart. Moja była na jakiegoś Mohammeda z Berlina.