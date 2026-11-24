W Polsce od miesięcy trwa dyskusja o zarobkach lekarzy, zadłużeniu szpitali i kondycji finansowej NFZ. Jedni przekonują, że lekarze zarabiają za dużo, drudzy, że bez wysokich wynagrodzeń wyjadą za granicę, a pacjent, jak zwykle, może sobie w tym czasie sprawdzić, na który rok przypada jego wizyta u specjalisty. W całym tym zamieszaniu warto zwrócić uwagę na informację, która pojawiła się dzisiaj, 24 listopada 2026 roku w dokumentacji OpenAI, a która w dłuższej perspektywie może okazać się znacznie ciekawsza niż kolejna awantura o wysokość kontraktów lekarskich.

OpenAI udostępniło właśnie specjalistyczne wersje swoich modeli sztucznej inteligencji, GPT-6.2 Astra Healthcare oraz GPT-6.2 Sol Healthcare, przeznaczone do zastosowań medycznych. Nie chodzi tutaj o zwykłego ChatGPT, do którego wpisujemy objawy przeziębienia, żeby po pięciu minutach zacząć podejrzewać u siebie egzotyczną chorobę tropikalną. Nowe rozwiązanie może korzystać z dedykowanego indeksu źródeł medycznych, porównywać wyniki badań klinicznych, analizować publikacje naukowe i przygotowywać odpowiedzi ze wskazaniem konkretnych źródeł. Co istotne, technologia została udostępniona przez API, czyli w sposób pozwalający na jej bezpośrednią integrację z oprogramowaniem wykorzystywanym przez placówki medyczne.

Ciekawie wygląda również kwestia kosztów. W przypadku tańszego modelu Sol Healthcare przetworzenie miliona tokenów wejściowych kosztuje obecnie 2 dolary, a wygenerowanie miliona tokenów wyjściowych 10 dolarów. W przypadku bardziej zaawansowanego modelu Astra jest to odpowiednio 8 i 40 dolarów. Są to ceny promocyjne samego przetwarzania tekstu, a nie kompletnego systemu medycznego, ale pokazują pewien trend: koszt automatycznej analizy specjalistycznej wiedzy spada. Jeszcze niedawno porównanie kilkudziesięciu publikacji naukowych wymagało wielu godzin pracy wykwalifikowanego człowieka. Dzisiaj znaczną część wstępnej analizy można powierzyć oprogramowaniu, pozostawiając człowiekowi weryfikację wyników.

W kontekście polskiej ochrony zdrowia jest to o tyle interesujące, że nasza debata publiczna kręci się głównie wokół pieniędzy. Za mało pieniędzy w NFZ, za wysokie koszty szpitali, za mało lekarzy, za wysokie lub za niskie wynagrodzenia, w zależności od tego, kto akurat zabiera głos. Znacznie rzadziej rozmawiamy o tym, czy sposób organizacji pracy w ochronie zdrowia odpowiada w ogóle możliwościom technologicznym XXI wieku. Każdy, kto podczas wizyty obserwował lekarza zmagającego się z kolejnymi okienkami szpitalnego oprogramowania, zapewne rozumie, o co chodzi. Trudno nie odnieść wrażenia, że w niektórych przypadkach większym osiągnięciem cywilizacyjnym od sztucznej inteligencji byłoby porządne zintegrowanie istniejących systemów informatycznych.

Nie oznacza to oczywiście, że za rok lekarze staną się zbędni, a pacjentów będzie przyjmował komputer. Modele AI nadal popełniają błędy, wymagają nadzoru specjalistów, a wykorzystanie danych pacjentów podlega rygorystycznym wymogom prawnym. Samo udostępnienie medycznej wersji modelu nie daje nawet automatycznego prawa do przetwarzania takich danych, o czym OpenAI wprost informuje w dokumentacji. Nie trzeba jednak zastępować lekarza w całości, żeby zmienić ekonomię jego pracy. Jeżeli technologia pozwoli ograniczyć czas poświęcany na analizę dokumentacji, wyszukiwanie informacji czy przygotowywanie podsumowań, może się okazać, że przy tej samej liczbie specjalistów da się zapewnić opiekę większej liczbie pacjentów.

Moim zdaniem właśnie ten aspekt rozwoju sztucznej inteligencji jest znacznie ciekawszy niż ciągłe rozważania o tym, czy AI zastąpi lekarzy. Przez lata niedobór specjalistów próbowaliśmy rozwiązywać przede wszystkim zwiększaniem nakładów finansowych i kształceniem kolejnych kadr. Teraz pojawia się możliwość zwiększenia wydajności pracy tych, których już mamy. Nie rozwiąże to wszystkich problemów NFZ, ale trudno znaleźć sensowny powód, dla którego nie mielibyśmy przynajmniej sprawdzić, ile można na tym zyskać.