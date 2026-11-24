A co wiecej panstwo ma robić? Udostepnione? Udostepnione. Jawne? Jawne. Chcecie przepalać kolejne miliony dla znajomych na stronki? Lepiej nie, wysokie budżety na cyfryzacje nigdy nie szły w parze z prostotą i sprawnym utrzymaniem prostych aplikacji. Przykład ezus, jesus maria wyslanie tam prostego wniosku to najmarniej godzina googleowania za tym jak sie ten koszmarek obsluguje.