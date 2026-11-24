Darmowe testy na prawo jazdy. Taką stronę powinno stworzyć ministerstwo
Ministerstwo udostępnia oficjalną bazę pytań w formie Excela i ZIPa z multimediami i nic więcej. To absurd, który wykorzystują firmy sprzedające dostęp do testów. Postanowiłem wyręczyć państwo i to zmienić. Wszystkie kategorie, nauka działami i próbne egzaminy. Bez rejestracji i opłatgbyrka
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Komentarze (16)
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Tak wygląda rozmowa nt. przepisów z dużą częścią osób na tym portalu. ( ͡° ͜ʖ ͡
więcej reklam się nie dało na tym teoria.pl?
@CybernetycznyMozgKorwina: Dobra, ale z drugiej strony nie przesadzajmy, że ludzi na to nie stać. Dostęp do takiej stronki ile kosztuje, 30-40 zł? Ludzie wydają więcej dziś na monsterki i e-szlugi.