Przecież nikt tego nie potrzebuje, to jest kolejny chory wymysł grupki ludzi którzy uważają się za bogów! Uważają że wiedzą co nam jest potrzebne, oczywiście baranki często im przytakują! No ale cóż.



Przeraża mnie że obecnie ludzie nie traktują tego poważnie, machną ręką i dadzą sobie dobrowolnie założyć smycz i kaganiec! Zresztą już UE i KE testuje na ile mogą sobie pozwolić, już same ETESY, dyrektywy środowiskowe, klimatyczne pokazały że mogą z Pokaż całość