Do Internetu z dowodem osobistym. Ustawa już jest gotowa
"Jesteśmy coraz bliżej obowiązkowej weryfikacji wieku w Internecie. Projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych" Swoje uwagi można przesyłać na stronie https://legislacja.gov.pl/projekt/12417006/katalog/13240119#13240119Qwerty13367
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Komentarze (53)
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Chiny.
2003: Chiny jako pierwsze wprowadziły obowiązek okazywania dowodu osobistego przy wejściu do kafejek internetowych (wówczas głównego miejsca dostępu do sieci).
2012
@BezDobry: A teraz taki fikcyjny scenariusz, który oczywiście nigdy nie nastąpi: pandemia, obowiązkowe szczepienia, niezaszczepieni mają zablokowane rządowe ID.
A te konsultacje społeczne, to są z nami, tutaj, w tym ...kraju?
Ostatnio po jakiś konsultacjach społecznych, to doszli do wniosku że próg podatkowy zamiast podnieść, to trzeba obniżyć. Społeczeństwo się obawiało niewyróby finansowej rzondu. ¯\(ツ)/¯
Normalnie powinni zlikwidować te konsultacje społeczne, a zamiast tego samemu decydować co dla nas dobre, a co nie.
@Restrukturyzacja: To były te sympozja organizowane przez Apsztajna?
Panie, jaki handel, jakie morderstwa drogowe, jakie problemy z psami? To trzeba na spokojnie. A cenzura internetu? A to mamy już projekt ustawy od 10 lat gotowy, czekamy tylko na odpowiedni moment
Przeraża mnie że obecnie ludzie nie traktują tego poważnie, machną ręką i dadzą sobie dobrowolnie założyć smycz i kaganiec! Zresztą już UE i KE testuje na ile mogą sobie pozwolić, już same ETESY, dyrektywy środowiskowe, klimatyczne pokazały że mogą z