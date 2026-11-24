Clickbajt. Wielka prowokacja dziennikarzełka polegala na tym ze przelał komuś siedem i pół stówy, nie wszedł na linka ze szkoleniem i dostał PDF-a z podziękowaniem za udział w warsztacie, po czym redakcja ogłasza alarm ogólnokrajowy a fakty sa takie ze jest to pompowanie afery do szkolenia warsztatowego, które samo w sobie nikomu nie daje prawa wykonywania zawodu. I tak testy bedzie musial przejsc