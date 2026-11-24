Zapłacił 750 zł za świadectwo kursu diagnozy zaburzeń-nawet nie był na zajęciach
Prowokacja Zero.pl: reporter dostał świadectwo ukończenia 10-godzinnego szkolenia SCID-5-CV, choć nie uczestniczył w zajęciach. Centrum nie sprawdziło jego wykształcenia. Według redakcji rozsyłało też materiały ze znakiem kopia piracka. PTP zapowiada kroki prawne.LudzieToDebile
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Komentarze (17)
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@KochanekAdmina: "po kilku tygodniach dostał świadectwo ukończenia szkolenia dla psychologów". Psycholog to nie lekarz
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
400zł za wizyte i tak sie nalezy
Komentarz usunięty przez autora
Ale ogarnij różnicę między myślnikiem, a łącznikiem wyrazowym. To co zrobiłeś jest tak absurdalne, jak zakończenie pytania wykrzyknikiem.