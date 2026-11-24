Absurd jubileuszu PKP. Odznaczenia kolejarzom wręcza Prezes Ukrainskich Kolei.
Warto mieć na uwadze, że w tym samym czasie rząd zupełnie lekceważy państwowego przewoźnika, któremu wciąż nie wypłacił 1,5 mld zł. Jednocześnie Koleje Ukraińskie otrzymały zgodę na realizację przewozów towarowych. Przypadek?MaxiuBaxiu
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Komentarze (36)
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Zwolnienia grupowe za to wyglądały jak parodia. Zwolniono grupe tworzącą pieniadze, a administracje zostawiono. Teraz nie ma ani maszynistów ani rewidentów, a kontrakty odnowili
No faktycznie absurd stulecia, skandal, ukropol kuuuurłaaaaa!
Wy się w łeb ...nijcie oczadziałe gaśniczaki z głównej
Z resztą obstawiam że na rynku łatwo nie będą mieli bo spółek które zajmują się obsługą przewozów towarowych jest multum.
A takie PKP Cargo traci nie tylko przez działania swojej góry ale też przez to że najważniejsi potencjalni klienci czy np Lotos/ Orlen, KGHM czy JSW mają swoje spółki kolejowe.
@MaxiuBaxiu: No nie, wewnątrz jest obsługiwana przez swoją też. Choćby np obsługa zwałowisk.
Nie mówiąc o tym że niektóre kopalnie są obsługiwane przez DB Cargo.
W ramach gratulacji, że tak się rozwijamy. Przyjechał prezes kolei z sąsiedniego kraju pogratulować. Na oficjalną galę.
To jest absurd?
Po pierwsze – prezes Kolei Ukraińskich nie wręczał polskim kolejarzom polskich odznaczeń państwowych. Przekazał prezesowi PKP jeden medal uznania dla polskich kolejarzy za ich wkład w rozwój transportu kolejowego. Ot, zwyczajny gest kurtuazji ze strony zagranicznego partnera podczas uroczystości jubileuszowej.
Po drugie – podczas uroczystości odznaczono 450 pracowników kolei. Odznaczenia państwowe,