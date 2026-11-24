No ale wiecie że zgodę na realizację przekazów (licencję ) dostanie każda spółka która spełni określone wymagania formalne.



Z resztą obstawiam że na rynku łatwo nie będą mieli bo spółek które zajmują się obsługą przewozów towarowych jest multum.



A takie PKP Cargo traci nie tylko przez działania swojej góry ale też przez to że najważniejsi potencjalni klienci czy np Lotos/ Orlen, KGHM czy JSW mają swoje spółki kolejowe.