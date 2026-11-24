A ty robaku, pokazuj kwity skad masz 1000pln i jak cos chesz napisac w necie, to loguj sie dowodem. To dla naszego dobra. Nie wiem ile czasu, 5,10,15 lat, ale znowu bedzie powrot jakichs skrajnych ugrupowan (pewnie prawa flanka), na ktorych ludzie zaczna glosowac z czystej bezsilnosci....