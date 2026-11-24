Dostęp do informacji publicznej z ograniczeniami. Nadchodzą zmiany w przepisach.
Rząd zmienia ustawę o dostępie do informacji publicznej. Urzędnicy zyskają nowe narzędzia do blokowania dostępu do wrażliwych dokumentów, tłumacząc to ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.epicentrum_chaosu
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Czyli podepną pod to każde niewygodne dla nich pytanie.
@kubus_parchatek: tym razem akurat prawdę powiedzieli. Chodzi o ochronę aktualnego porządku publicznego i bezpieczeństwa stołków polityków, lekarzy i reszty ich kolegów.
A Ty szaraku płać podatki na ten cyrk i dalej na nich głosuj bo "mniejsze zło, ruscy, faszyści, trybunał, itd"
@Dupa01: *aktualnego domu publicznego
ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komuna na pelnej wraca. Taknim sie dobrze żyło w tamtym nędznym ustroju, ze bardzo go dalej pragną u siebie. Tyle musiało sie wydarzyć na przestrzeni lat aby zamoczyć piękne kolo.
Długo nic się w tym kraju nie zmieni.
To dzięki informacji publicznej dowiedzieliśmy się o HoReCa, czy nadużyciach lekarzy gdy musieli zamieścić zarobki jako radni, ale nie bo prole będą się burzyć.
@janusz-lece: np właśnie po to odbierają wolności żeby nie mogło być.