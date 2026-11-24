Chińskie AGD zalewa UE. Czy polskie fabryki i miejsca pracy są zagrożone?
Od stycznia do lipca 2026 r. na unijny rynek trafiło ponad 26,5 mln urządzeń z Chin, wobec 9,1 mln wysłanych z Polski. Chińska ekspansja przyspiesza, a polskie dostawy słabną. Dla fabryk, poddostawców i ponad 100 tys. osób związanych z branżą to sygnał alarmowy.hikaru44
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Komentarze (56)
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Bo moją pralkę Boscha składali w Polsce i celowo taką wybrałem, ma też rozbieralny bębęn.
Obecnie już mają klejone i jak yebnie łozysko to cała pralka do wymiany ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Na jednakowej zasadzie jest z branżą automotive, jak ludzie się przerzucają z niemieckich aut na chińskie to Polska
@czerstwy_swierszcz: Polskie przedsiębiorstwa produkujące elektronikę to akurat wyglądają od dawna tak, że kupują tani sprzęt w Chinach z własnym napisem i sprzedają ci to w Polsce drożej niż sam mógłbyś kupić na Aliexpress. To jest dosłownie model biznesowy działania wielu firm typu Manta, Kruger&Matz.
Szkoda, że III RP nie miała żadnej strategii chociażby na damage control majątku budowanego od zera przez 50 lat.