Stanął w obronie koleżanki. Dwaj napastnicy skopali go przed klubem
21-latek doznał ciężkich obrażeń po ataku przed kręgielnią w Rzeszowie. Według policji napastnicy bili go pięściami i kopali, gdy leżał. Zatrzymani 24- i 30-latek usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu i trafili na trzy miesiące do aresztu.LudzieToDebile
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Komentarze (75)
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Napisałbym o dziewczynie, ale wykopki gardzą swoimi dziewczynami.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pamiętaj że system sadowniczy tworzą cwaniaczki którzy wywodzą się z narodu.
Więc wiesz jaka jest duża grupa ludzi psychopatycznych w tym narodzie.
W innych krajach jakoś nie ma takich psychopatów i debili w systemie sądowniczym. Tylko u nas oczywiste przestępstwa to sprawa do dyskusji a jak posmarujesz to sprawa
@ukradlem_ksiezyc: System sądowniczy i nasze prawo stworzył prof. Zoll. Obecnie idol KO i etatowy specjalista od prawa dla TVN
Za każdym j-----m razem. W 99,9% przypadków takie "zaczepki", to po prostu p---------e n--------o Seby, czy laska może by nie poszła z nim, albo powyzywanie jej od
@polakpatriota2137: sam sobie odpowiadasz. wiem, że ciężko w to
Ale wiemy jakich mamy prokuratorów, lubią skazywać tych co się bronią
rozmawia dwóch więźniów:
- a ty za co siedzisz?
- lekarz powiedział że został mi jeszcze rok życia. Więc zaj... człowieka. Sąd dał mi 20.
@LeeFu: O totototo
A panna teraz pewnie chodzi z jednym z tych patusów (｡◕‿‿◕｡)