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Pamiętaj że system sadowniczy tworzą cwaniaczki którzy wywodzą się z narodu.Więc wiesz jaka jest duża grupa ludzi psychopatycznych w tym narodzie.W innych krajach jakoś nie ma takich psychopatów i debili w systemie sądowniczym. Tylko u nas oczywiste przestępstwa to sprawa do dyskusji a jak posmarujesz to sprawa