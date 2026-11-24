Grupa Żywiec planuje zwolnienia grupowe
Według informacji Żywiec Info we wtorek, 24 listopada 2026 roku, do Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Grupie Żywiec. Na razie nie wiadomo, ilu pracowników mogą objąć zwolnienia, w których działach firma planuje redukcje.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 104
- Odpowiedz
Komentarze (104)
najlepsze
@hrabia_ponimirski: jeszcze droższe niech zrobią ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale zauważam wokół siebie modę na abstynencję.