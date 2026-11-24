Żywiec w 100% należy do Heinekena. Po prostu ktoś się dopatrzył, że postawienie fabryki w innym kraju + kilka lat produkcji wyjdzie bardziej opłacalnie niż pchanie produkcji w starym zakładzie. Zakład niekoniecznie musi być na minusie, ale zawsze łatwo ten minus wygenerować, wystarczy polecenie do zarządu o zakup nowej linii produkcyjnej "do testowania" albo w celu jej przewiezienia do nowej lokalizacji... kilka faktur za "know how" i już zakład jest na minusie Pokaż całość