Akcja CBA po publikacji Zero.pl. Zatrzymano pięć osób w sprawie Ogrodu Botaniczn
Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłą kadrę kierowniczą Ogrodu Botanicznego PAN w podwarszawskim Powsinie, w tym prof. Arkstarnak
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Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłą kadrę kierowniczą Ogrodu Botanicznego PAN w podwarszawskim Powsinie, w tym prof. Arkstarnak
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Komentarze (25)
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"Zakop za kanał ziobro, zakolaka, Ksysia Pisowskiego"
@beconase: Ja tam tego g**** nie zakopuję nawet żebyś nie dostawał białej gorączki. Gościu skutecznie monetyzuje ale o jego rzetelności nie ma nawet sensu rozmawiać. Jego dosłowne grillowanie PIS jest informacją szeroko znaną ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ciekawe że nikt nie napisał tutaj o skuteczności CBA po zgłoszeniu- tutaj cichutko a gdzie indziej polityczny ściek na policjantów i inne
O! Koło
Słowo na dziś - hipokryzja.
A ten cały TVN sam odkrył więcej afer obecnego rzędu niż republiczka (okrągłe zero) i kanał zero (jeśli nie liczyć wyssanych z palca) razem wzięte.
@Gjbgghbhhjj: piękne słowotwórstwo "prodemokratyczność", demokracja jest tylko wtedy jak ci wygrywają wybory, których popiera TVN i Wyborcza, inaczej to zamach na demokrację. Do tego takie ustawy
Co do reszty to OK