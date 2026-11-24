A może by tak leczenie bez kolejki dla płacących "składki" na NFZ? Można by do tego dodać wymóg posiadania kategorii wojskowej A, bo przecież wojna idzie, więc trzeba dbać o przyszłych poborowych. Ale by wtedy kobiety kwiczały że ich kwalifikacja nie obowiązuje ( ͡° ͜ʖ ͡°)