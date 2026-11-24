Leczenie bez kolejki dla kolejnych grup. "Pół narodu będzie miało przywileje"
Kartą Rodziny Mundurowej ma zostać objętych ok. 1,5 mln osób. Po dołączeniu w Sejmie do projektu strażaków OSP szacuje się na 2,2 mln osób. Dokument ustanawia 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.ssakul
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Komentarze (41)
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czasem uda się dożyć leczenia, a czasem nie... ¯\(ツ)/¯
Zastanówmy się kto ten kraj i te wszystkie szpitale tak naprawdę utrzymuje. Ja wiem, wojsko jest potrzebne, strażacy też itd. Nadal - są po to, żebyśmy jako kraj mieli w miarę spokojne warunki rozwoju.
Poza tym - na razie.
A poza tym np. w WIMie specjalizują się w niektórych rzeczach (wiem, bo znałem kogoś kto
xd
to się tam żeby nie podusili