Ustawa o limitach zarobków lekarzy jest tak słaba, że resort liczy na weto
Uchwalona przez Sejm ustawa o limitach wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy została poprawiona, ale i tak jej wejście grozi załamaniem systemu ochrony zdrowia. Tymczasem minister zdrowia z promiennym uśmiechem powtarza, że wprowadza zmiany dobre dla pacjentów.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (19)
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Opinia publiczna została ufiksowana na punkcie przestępców i bandytów od 26k/h, bochaterski żont (tak, ortografy celowe) postanowił walczyć z tą patologią i obiecał ustawę która ukróci patologię. Tylko że w tej ustawie poza finansowym kagańcem w wysokości niecałe 40k na miesiąc (przy 160h pracy) zaproponowali tak kretyńskie przepisy że ich rezultatem będzie krótko mówiąc wykastrowanie szpitali powiatowych i powiatowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza AOS.
Powiecie
A NFZ zrobił tak żeby leczyć tanio przypadki beznadziejne bo nikt nie doczeka leczenia specjalistycznego.
Więc ludzie idą pokornie prywatnie na badania NFZ zadowolony ale lepiej nadawać na lekarzy.
Mówią wam ze szpitali za
A kto to taki Kacprzyka zapraszał do Senatu?
A kto to taki ma męża wiceprezesa NIL?
A kto to taki był w senackiej komisji Lex K i pomógł udupić tą ustawę?