Cała otoczka związana z tą ustawą to jest propagandowy majstersztyk.



Opinia publiczna została ufiksowana na punkcie przestępców i bandytów od 26k/h, bochaterski żont (tak, ortografy celowe) postanowił walczyć z tą patologią i obiecał ustawę która ukróci patologię. Tylko że w tej ustawie poza finansowym kagańcem w wysokości niecałe 40k na miesiąc (przy 160h pracy) zaproponowali tak kretyńskie przepisy że ich rezultatem będzie krótko mówiąc wykastrowanie szpitali powiatowych i powiatowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza AOS.



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