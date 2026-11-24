Chytry dwa razy traci.



Rockstar chciał odbębnić standardową checklistę:

- wyssać każdego centa z posiadaczy konsol

- jeśli po drodze trafi się nowa generacja - to z nich także

- dopiero potem, po wielu miesiącach albo i po latach - wydać port na PC. Jeśli nie będzie totalnie spartolony i nie będzie wymagał sprzętu z innej galaktyki - to będzie dobrze. Pokaż całość