GTA 6 jest aktualnie portowane na PC przez dwie grupy. Wyścig na żywo
Zostały już tylko dwie grupy próbujące zrobić prot GTA 6 na PC. Czy Rockstar Games da radę ich powstrzymać?Przegrywex
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Zostały już tylko dwie grupy próbujące zrobić prot GTA 6 na PC. Czy Rockstar Games da radę ich powstrzymać?Przegrywex
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Komentarze (91)
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@wiesiu2: a po co ma wyprzedzać? miliony dolarów na port z optymalizacją vs "random z internetu zrobił to dla sławy". Wystarczy poczekać, a potem wypuścić jako swoje ;)
Na retro komputery portowane są gry niedostępne w tamtym czasie.
Rockstar chciał odbębnić standardową checklistę:
- wyssać każdego centa z posiadaczy konsol
- jeśli po drodze trafi się nowa generacja - to z nich także
- dopiero potem, po wielu miesiącach albo i po latach - wydać port na PC. Jeśli nie będzie totalnie spartolony i nie będzie wymagał sprzętu z innej galaktyki - to będzie dobrze.
Podobnie było z rekompilacją Ocarina of Time, Hookshot to port/rekomp od tego samego typa (14-15 lat) co Leonida i jest też gorszy jakościowo od "spinoffu", który zrobił odłam z