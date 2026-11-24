Tajna akcja Chin w Niemczech. Służby alarmują
Władze Hesji sprawdzają, czy na terenie ich kraju związkowego działają tajne posterunki chińskiej policji.teamoldMma9Xx
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Władze Hesji sprawdzają, czy na terenie ich kraju związkowego działają tajne posterunki chińskiej policji.teamoldMma9Xx
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (16)
najlepsze
Komunistyczna Partia Chin traktuje każdego Chińczyka na świecie jak swojego poddanego, który ma obowiązek wspierać ojczyznę. Fizyczne placówki pilnują, by chińscy studenci, naukowcy
Czyżby Wipler, ze swoimi ludźmi miał takie mocne układy?