90% kamer monitoringów zostało wyprodukowanych w Chinach, pewnie połowa obrazu idzie przez Chiny, po ulicach jeżdżą chińskie samochody z kamerami dookoła a w kieszeniach nosimy chinskie telefony. Baaa a te nie chińskie samochdoy i telefony i tak mają chińskie podzespoły. Po co Chińczycy mieliby jeszcze jakieś posterunki ustawiać? ( ͡° ͜ʖ ͡°)