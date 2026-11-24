Ta sama śmieciarka, ten sam worek, ten sam gość, który go wrzuca na pakę... a płacisz według tego, w której gminie akurat stoi twój dom. Tu chcą 57 zł od głowy, kawałek dalej w tej samej Wielkopolsce jest 30.



Nawet metoda liczenia jest na loterii. W Gdańsku od metrów mieszkania, gdzie indziej od osoby. A od osoby to nagroda za kombinowanie: deklarujesz jednego lokatora przy pięciu, nikt nie sprawdza, różnicę dopłaca sąsiad, który Pokaż całość