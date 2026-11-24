Opłaty za śmieci mogą wzrosnąć o 1/3. Drożyzna pożera domowe budżety
Rosną opłaty za gospodarowanie odpadami. Dla przykładu w czterech wielkopolskich gminach zaplanowano podwyżkę opłat za śmieci z 43 do 57 zł miesięcznie od osoby. - Tak drastyczna podwyżka w tak krótkim czasie jest nie do zaakceptowania - twierdzą mieszkańcy.Skarbiec_Biz
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Komentarze (45)
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..a teraz uśmiechajcie się i bądźcie uśmiechniętymi fajnopolakami...
@rkarolew: JEST DOKŁADNIE ODWROTNIE
Absurdy i paradoksy powstają w wyniku sztucznego komplikowania prostych
@smokealot:
no dajesz, moze jakies
Nawet metoda liczenia jest na loterii. W Gdańsku od metrów mieszkania, gdzie indziej od osoby. A od osoby to nagroda za kombinowanie: deklarujesz jednego lokatora przy pięciu, nikt nie sprawdza, różnicę dopłaca sąsiad, który
@Pieniek1991: A to nie mogą wprowadzić usługi odbioru butelek kaucyjnych spod domu? Nawet gdyby brali np. 10gr prowizji dodatkowej? Ludzie nie musieliby jeździć na pszok, ani do sklepu oddawać, a pszok swoje by zarobił.
Na samym pszoku najpierw spowiadanie się co jest do oddania, pilnują czy dobrze robisz. Ale co ciekawe - jak nikt nie patrzy, to ten co pilnuje podpowiada by małe ilości tych rzeczy co nie można oddać wrzucić tu i tam jak tylko on