"Poniżające traktowanie – działania wywołujące u człowieka poczucie strachu, upokorzenia, bezsilności lub naruszające jego godność." Jakby na ro nie patrzeć w obecnych czasach czuje sie upokorzony przez wszystkich, którzy sa uprzywilejowani względem mie mimo zapisów konstytucji. Jestem bezsilny bo po wypadku w pracy w marcu tego roku mialem mieć zabieg i dalej na niego czekam. Czuję strach bo zaraz bede musiał starać sie o rentę w wysokości 1500zl, a wszystko dlatego, ze Pokaż całość