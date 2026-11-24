Europejski Trybunał: Polska naruszyła Konwencję Praw Człowieka wzgl. najeźdźców
Skład orzeczniczy stwierdził, że doszło do naruszenia art. 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł głosi, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, czyli np. "wywoływać u człowieka poczucie strachu, upokorzenia, bezsilności..."ZobaczLink
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Komentarze (88)
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@Aik32fr45yd: prędzej wasze siedzenie przy wykopie, netfliksie i posiadanie psów/kotów zamiast dzieci do tego doprowadzi. Zapoznaj się z takim małym numerkiem, który za kilkadziesiąt lat spowoduje, że w Europie biali ludzie będą w rezerwatach albo domach starców.
Macie co chcieliście. Nie ruchacie się, nie wychowujecie dzieci, to przez was Europa zaraz będzie czarna albo
@Entroop: Jesteś jakiś niedoinformowany- to już się dzieje. Poczytaj np. o możliwym udziale USA i Izraela w masowej migracji do Hiszpani bo szerzej znanych faktów nie ma co powtarzać.
Zresztą, ja mam to gdzieś, czy oni są grzeczni czy nie, wszyscy w---------ć.
@Gorzkidrzewiej: Ty jesteś uprzywilejowanym białym człowiekiem, twój strach nikogo nie interesuje bo ty nie masz podstaw do tego żeby się bać. Ty jesteś ciemiężcą bo masz taki a nie inny kolor skóry,
@Gozd: możesz i powinieneś.
Pewnie jakiś proces zbiorowy dałoby się wytoczyć. Niech jakiś prawnik zaznajomiony z prawem UE się wypowie. Bardzo chciałbym usłyszeć fikołki tych unijnych darmozjadów w uzasadnianiu swoich racji z tytułu takiego pozwu.