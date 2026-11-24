Wyciekło nagranie ze szpitala przy ustalaniu stawek z NFZ dla polskich lekarzy
Niestety to jest dokument, na to idzie 9% waszej pensji. Kradną legalnie 72h na dobę nasze podatki ale przynajmniej nie leczą!dwaplusdwatocztery
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Niestety to jest dokument, na to idzie 9% waszej pensji. Kradną legalnie 72h na dobę nasze podatki ale przynajmniej nie leczą!dwaplusdwatocztery
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Komentarze (22)
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Kumam problem, ale już niedobrze się robi od tych populizmów...
Tylko środowisko wali w uja i udaje, że jest inaczej. Tak jak prawniczyny od blisko 40 lat udają, że jesteśmy państwem prawa a potem NSA uznaje, że przepis obowiązujący od ćwierćwiecza łamie zasady i przepisy wyższego rzędu również obowiązujące od ćwierćwiecza.
To państwo to fikcja.
Kolejne zasłużone najazdy na konowałów
Najlepiej jak pracują 72h na dobę za 10k zł za godzinę. W końcu zdali biologię na maturze.
I dobrze, że nie oszukują systemu. I nie ma wyłudzeń.