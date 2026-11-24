Psy zagryzły Marcina. "Właściciel twierdził, że ofiara się rozebrała"
Gdy znalazłem tego człowieka, moje psy lizały mu rany - twierdził przed sądem Piotr M., któremu grozi dożywocie. Zapisy z karty zawodowego kierowcy pozwoliły śledczym podważyć linię obrony oskarżonego.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Kundlarze wiedzą że są u nas bezkarni to i sobie robią jaja w biały dzień ze wszystkich. Ja byłem w szoku jak się kobieta co trzyma 30 psów w mieszkaniu w bloku zwraca do reportera: https://www.youtube.com/watch?v=twldVsFqTPs
bezczelność bo wie że jej mogą skoczyć
Widziałem jakiś czas temu
@Faszola: trzeba psiknąć za nim ugryzie, w 99% przypadków to działa.
fox labs green lub Sharg Grizzly Gel
no a w ostateczności zabijasz psa swoim nożem, lepiej chyba przeżyć i ewentualnie by sprawa trafiła do sądu niż został trwałym kalekom czy osoba ci bliska.
Swoją drogą, to podobno pieski juz w innym miejscu, bezpieczne oczywiście.