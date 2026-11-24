WSA: Dane lekarzy na kontraktach mogą być jawne
Publiczny szpital odmówił wnioskodawcy podania danych osobowych lekarzy kontraktowych świadczących usługi na rzecz placówki. Sąd administracyjny uznał, że priorytet w przypadku takiej kolizji ma prawo do informacji publicznej.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (5)
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@enterprize: jest wolnym zawodem. Każdy może wybrać swoja specjalizację, jak masz rodziców lekarzy np. chirurgów to nie musisz zostać chirurgiem możesz zostać anestezjologiem ( ͡º ͜ʖ͡º)