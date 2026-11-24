Co za atak na swobodę działalności gospodarczej, wolny rynek, kształtowanie umów. Przedsiębiorca konkuruje na otwartym rynku, dba o jakość, walczy ceną, aktywnie szuka klientów, prowadzi działania marketingowe, a rząd bije w nich jak w bęben ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)