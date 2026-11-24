10 mln psów, jakiś promil walniętych właścicieli, a durna propaganda robi z tego polowanie na czarownice.



Jak młody facet stwierdza, że będzie chodził w długiej czarnej sukience i głosił historie o niepokalanym poczęciu, zbawieniu, wniebowstąpieniu, zmianie wody w wino i zmartwychwstaniu to jest ok.



Lepiej - jak w zeszłym tygodniu jakieś panie stwierdziły że zostają dziewicami konsekrowanymi to jakakolwiek krytyka jest atakiem nienawiści.



Ale jak dorośli ludzie darzą zwierzę innymi uczuciami niż Pokaż całość