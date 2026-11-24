15 tysięcy lat temu podjadał przy ognisku. Dziś wozimy go w dziecięcym wózku
Kiedyś pomagał nam polować i chronił przed niebezpieczeństwem. Dzisiaj ma własnego behawiorystę, fryzjera, hotel i miejsce w naszym łóżku. Od Lampo, Hachikō i Szarika po dogoterapię, choroby odzwierzęce i świat AI. Kto tak naprawdę kogo udomowił?ma2018_z
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Komentarze (79)
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Jacy my? Ci wożący w wózku to promil składający się z osób z zaburzeniami.
I ci mi nie przeszkadzają, w przeciwieństwie do Sebixów i Karyn z pitbullami bez kagańców - to nimi trzeba się zająć.
Jak młody facet stwierdza, że będzie chodził w długiej czarnej sukience i głosił historie o niepokalanym poczęciu, zbawieniu, wniebowstąpieniu, zmianie wody w wino i zmartwychwstaniu to jest ok.
Lepiej - jak w zeszłym tygodniu jakieś panie stwierdziły że zostają dziewicami konsekrowanymi to jakakolwiek krytyka jest atakiem nienawiści.
Ale jak dorośli ludzie darzą zwierzę innymi uczuciami niż
@Grzesiok: tacy to lepiej by dzietności nie naprawiali ;)