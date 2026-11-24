Znajomy złamał kość udową i miał ją zespoloną śrubą. Operacja była w znieczuleniu miejscowym, bo ze względu na długi czas operacji - ponad 8h znieczulenie ogólne było silnie obciążające dla organizmu. I tak sobie siedział przez 8h a za kurtynką lekarz wiercił mu w kościach i stukał młoteczkiem a on cały czas zachowywał świadomość.

To, że leworękiego operowali w znieczuleniu miejscowym wcale nie musi źle świadczyć o lekarzach czy szpitalu, ale rynsztokowa Pokaż całość