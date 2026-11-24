"To był koszmar". Kubica wspomina, co go spotkało w polskim szpitalu
W szpitalu działano w starym stylu, zamocowano mi z osiem kilogramów obciążenia, żeby rozciągnąć kości. To był koszmar - wyjaśnił. Był przytomny, gdy lekarz wwiercał się wiertarką podobną do tej, która znajdowała się w jego warsztaciePIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (53)
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@CopyM: tak trudne, że odpada z niego statystycznie mniej studentów, niż z innych kierunków ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@amath: nie wiem co to ma do tematu?
Ktoś się wywróci i trafi na SOR, to napiszesz... no w sumie czekał 12 godzin, ale to że mu się to stało, to jego wina i głupota :)
To, że leworękiego operowali w znieczuleniu miejscowym wcale nie musi źle świadczyć o lekarzach czy szpitalu, ale rynsztokowa