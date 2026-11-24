Loco to samojed, który stał się sercem naszej rodziny. Pierwsze lata to była nieustanna praca nad przezwyciężeniem lęku separacyjnego – opowiadała kobieta w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

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Po jednym zdaniu wiadomo już że napieradla cały dzień bez ustanku. Niestety nic jej nie zrobią, przepisy są u nas jakie są. Jak pies jest zadbany i ma jeść i pić to może szczekać cały dzień i można im skoczyć. Można pozwać z cywilnego o