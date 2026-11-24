Tylko 700 zł grzywny za szczekanie psa. Sąd ukarał właścicielkę
700 zł grzywny za szczekanie psa taki wyrok usłyszała mieszkanka Sosnowca. Jej zdaniem sprawa nabrała rozpędu po pojawieniu się nowych sąsiadek. Kobieta zainstalowała w mieszkaniu monitoring. Na 45-minutowym nagraniu widać, ile naprawdę szczekał Loco.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (15)
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@tripex: najpierw znośny mandat, potem recydywa psa i coraz wieksze aż do jakiejś liczby, np 5 razy gdzie później odbierane jest zwierzę.
Pomijam artykuł.
Po jednym zdaniu wiadomo już że napieradla cały dzień bez ustanku. Niestety nic jej nie zrobią, przepisy są u nas jakie są. Jak pies jest zadbany i ma jeść i pić to może szczekać cały dzień i można im skoczyć. Można pozwać z cywilnego o
Zakładając, że właścicielka pokazała jako dowód nagranie, gdzie pies szczeka najmniej, to jest 11% czasu szczekania non-stop, czyli przyjmując przeciętną nieobecność domowników na 8 godzin, mamy jedną godzinę szczekania non-stop. To jest dramat. Polecam sprawdzić sobie jak szczeka samoyed...
Tu se można popatrzeć na statystyki i posłuchać jak to działa - http://41.dktr.pl:5566/audio