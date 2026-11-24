Piosenkarka z Iranu wychłostana. 74 baty za występ bez hidżabu
Irańska piosenkarka Parastoo Ahmadi została ukarana 74 uderzeniami za występ bez obowiązkowego hidżabu. Tę samą karę wymierzono czterem członkom jej zespołu koncertowego. Jak przypomina CNN, sprawa dotyczy nagrania opublikowanego w internecie w grudniu 2024 r.o2-pl
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Komentarze (114)
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@kocha_to_poczeka: Kara chłosty nie oznacza przecież odrazu tortur po zwykłym oskarżeniu weź się ogarnij.
Nie ma nic złego w pełnym wsparciu dla Izraela i jego działań terrorystycznych*
Poprawiłem twoją literówkę.
Abstrahując już od tego, że to brednie.
Bardzo proszę.