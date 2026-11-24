Jak ktos ucieka z biznesem na Malte to wiedz, ze po prostu unika podatków. Tacy to wielcy patrioci, ze wciskaja rodakom syfskie zegarki z alibaby a zyski wyprowadzaja z kraju, natomiast 15 minut później będą sie sapac o dziure budżetową ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Ten typ co z tego korzysta wprost wyjasnil jak to dziala. Po prostu zaczyna byc oplacalne od pewnego pułapu, dla szaraka nie ma sensu Pokaż całość