Kto stoi za nowym biznesem Republiki? Malta, tajemniczy wspólnik i 20 mln zł. Uj
Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, szef wydawców Jarosław Olechowski oraz pasierb dyrektora programowego Michastarnak
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Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, szef wydawców Jarosław Olechowski oraz pasierb dyrektora programowego Michastarnak
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Komentarze (20)
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Ten typ co z tego korzysta wprost wyjasnil jak to dziala. Po prostu zaczyna byc oplacalne od pewnego pułapu, dla szaraka nie ma sensu
https://businessinsider.com.pl/praca/tyle-placi-slawomir-mentzen-oferta-pracy-dluga-lista-wymagan/h9ly814
Do tego Mentzen jest w pozycji gdyby mogl zlozyc projekt ustawy latający te luki, ale woli zarabiac na ich istnieniu kosztem przecietnego Polaka.
O tym wykopki znalezisk nie robią, bo nie wypada obrażać pana Sławka, a to ze chce przywrócenia poboru a jego partia
Z kolei w Republice ponad 60% widowni stanowią osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym
Komentarz usunięty przez autora
Bo szujnia zdecydowanie większa, a pieniądze też nie wiadomo skąd i mocno szemrane.