Cała wina leży po stronie podmiotu odpowiedzialnego za import równoległy. Na 100% na zbiorczym pudełku była nazwa po polsku i polska ulotka więc wszystko ok. Problem w tym że fiolki są przepakowywane u powiedzmy użytkownika końcowego. Zwykle producent umieszcza jeszcze na każdej etykietce nazwę międzynarodową i by problemu nie było.