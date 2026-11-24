Leki opisane cyrylicą trafiły do karetek. Ratownik: nie jestem w stanie odczytać
Do karetek na Pomorzu Zachodnim trafiły leki pierwotnie przeznaczone na rynki ukraiński i bułgarski - fiolki są opisane jedynie cyrylicą. Ratownicy podnieśli alarm. - Jak mam zweryfikować, czy podaję pacjentowi właściwy lek?Tegucikalpa
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Komentarze (30)
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2. Kto przyjął produkt?
od rasjan przecież by nie brali :D
Nie wiem kto wpadł na pomysł zakupu leków z drutem kolczastym na opakowaniu, nikt normalny tego nie będzie rozumieć i nieszczęście gwarantowane
Masz zwolnić się z pracy żeby można było zatrudnić Ukrainkę
Nawet w azjatyckich knajpach np na napoje naklejają wydrukowane na taśmie skład i nazwę produktu, widać że kogoś to chyba przerosło.
Geez... ależ mają ludzie problemy.
Nie umiem przeczytać -> Nie wiem co to jest -> Nie podaję
Nie ma w karetce leku który powinien być na stanie -> Zgłaszam zapotrzebowanie
@SCAInet: -> dostaję następną fiolkę opisaną cyrylicą
@hrumque: -> wciąż zgłasza zapotrzebowanie
Trzeba się komunikować, a nie po cichu i w zasadzie w ciemno przyjmować to co dają.
Zresztą, gdy pacjentowi nie zostanie podany lek bo "nie było go na stanie" to bardzo szybko wyjdzie, że ktoś nie zadbał o odpowiednie opisanie fiolek.
Wyciekło nagranie ze szpitala przy ustalaniu stawek z NFZ dla polskich lekarzy