PAN apeluje, by nie mówić o wymieraniu Polski "katastrofa" tylko "zmiana"
Jak argumentują członkowie komitetu w przesłanej PAP uchwale w sprawie języka debaty o zmianie demograficznej, jest to niezbędne, by przygotowywać społeczeństwo, gospodarkę i instytucje publiczne do funkcjonowania w warunkach postępującej zmiany demograficznej.Modernizator_Wykopu
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Komentarze (78)
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Normalizacja negatywnego zjawiska.
Ciekawe czy wymyślą jakiś eufemizm dla ujemny przyrost naturalny.
PAN bawi się tutaj trochę w ministerstwo prawdy.
( ͡° ͜ʖ ͡°)