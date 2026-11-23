Niemieccy nacjonaliści (szowiniści?!) z pochodniami przeszli przez Wrocław.
W piątek 20 listopada 2026 roku ulicami Wrocławia przeszedł wieczorny marsz z pochodniami zorganizowany przez niemiecką federację korporacji akademickich Deutsche Burschenschaft. Wydarzenie, zgłoszone oficjalnie w wrocławskim magistracie i zorganizowane przez Alte Breslauer Burschenschaft der RaczekMartwiak
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Komentarze (62)
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I szwaby jako naród bardziej cywilizowany niż kacapy, zrobią to pod pozorem walki o demokrację/praworządność/wolność obywatelską.
A te terenu były niemieckie przez długi okres
@Artkn: względem jakiego kryterium taka ocena? W Polsce mamy metodologię klasyfikacji cywilizacji, można określić normotypy i je ze sobą porównywać, wzorzec zamiast stereotypu. Wtedy mowa o różnicach poszczególnych cywilizacji, ale rangowanie powinno się określić względem jakiego punku odniesienia się go dokonuje.
@Artkn: Przecież rządzący są obsrani takimi niemieckimi pampersami jak ten co ma obywatelstwo polskie a nie jest Polakiem jak sam deklaruje. Piąta kolumna
xD
...skrzynek z wódką
Nie ma znaczenia "do kogo dłużej należało", śladów czeskich praktycznie nie ma a polskie są głównie po 1945. Przedwojenne zabytki są niemieckie i są odrestaurowywane na modłę oryginalną, co w tym złego? Miasto szanuje historię i to dobrze.