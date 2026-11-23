To jest testowanie siły naszego Państwa. Jeżeli Państwo jest słabe, to nie zareaguje i następnym razem marsz będzie większy a potem stopniowo rozpoczną się kolejne działania mające w końcowym celu przejęcie danego regionu. Bo skoro Państwo nie broni tego regionu przed obcymi wpływami, to można go sobie wziąć.

I szwaby jako naród bardziej cywilizowany niż kacapy, zrobią to pod pozorem walki o demokrację/praworządność/wolność obywatelską.

A te terenu były niemieckie przez długi okres Pokaż całość